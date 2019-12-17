繼美聯準會高官接連表態之後，又一次有權威機構發聲直指美國經濟增速放緩。這次的聲音來自國際貨幣基金組織（IMF）。

據英國《金融時報》報導，IMF首席經濟學家莫裡斯·奧布斯菲爾德（Maurice Obstfeld）在接受記者採訪時表示，他預計美國不會出現經濟衰退，但由於政府減稅增支效果消退的影響，美國經濟增長將在2019年至2020年有所放緩。「在世界上的其他國家之中，似乎有一個氣球正在放氣，這些氣流會反過來影響到美國經濟。」奧布斯菲爾德預測。

奧布斯菲爾德將於今年年底從IMF退休，即將接任IMF首席經濟學家職位的是哈佛大學教授Gita Gopinath。

最近公佈的美國11月非農就業數據顯示，非農就業人口增加15.5萬人，該數值遠低於預期，也大幅低於前值，時薪環比增速同樣低於預期。

儘管最近美國的就業市場相當火爆，但「小非農」、首次申請失業救濟人數等指標的疲軟顯示，即便是當前美國經濟表現最優秀的一面，也存在著不穩定的因素。而令人失望的非農數據進一步加深了悲觀情緒。

金融市場方面，美股自今年10月以來走出雲宵飛車一般的波動行情，美債利差的倒掛又「火上澆油」，進一步提高了經濟下行風險。

奧布斯菲爾德也認為，從美聯準會官員近期的發言和市場的預期中可以看出，預期加息速度「將比我們前幾個月想像的更加溫和」。同時他也表示，目前的緊張局勢可能具有破壞性，但並不認為美國經濟會出現20世紀30年代那樣的大蕭條，仍然期待美國明年出現超出潛力的擴張。

(中時電子報)