現在的泡麵雖然沒放防腐劑，但長期吃高油、高鹽的情況下，仍有致胃癌風險。毒理教授招名威分享他比較健康的吃泡麵4種方法：不加油包、進行第二泡、配含鉀食物一起吃、不挑油炸麵體，以避免攝取過多熱量，以及減少油、鹽、糖吃下肚。

招名威在臉書指出，泡麵商會將新鮮的麵條油炸，或烘乾去除水分，添加維生素E等抗氧化劑，降低水含量來抑制細菌生長，達到防腐效果，就能少掉防腐劑的危害。

招名威說，但油炸過的泡麵麵條過油、調味包過鹹、沒有蔬菜，仍然會導致營養不均衡，「目前雖沒有證據證明吃泡麵會『直接致癌』，但長期食用高油、高鹽食品，卻會升高罹患胃癌的風險。」因此他分享了健康煮泡麵地4大方法：

●吃泡麵前，先將麵體浸泡一下、浮出一些油，在麵有點硬的時候，把水倒掉。加入熱水進行第二泡去除多餘的油是很重要的，挑出調味包裡的固體部分，乾燥肉、菜等，再加入泡麵中。

●買泡麵盡量挑非油炸麵體，且油包、調理包不要全加，不要喝湯，因為湯的鹽、鈉太多。

●不想口味太重的話，就盡量不要放油、液體的調味包，減少油、鹽、糖攝取。

●搭配生菜沙拉等蔬菜、醃黃瓜等含鉀食物幫助鈉排出，配豆干、蛋增加蛋白質攝取。照這方法吃泡麵，偶爾吃一下是沒問題的。

(中時電子報)