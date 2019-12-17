新竹市積極打造幸福兒童城市，市長林智堅17日推出終結八大行業新設執照新政，針對視聽歌唱業、特種咖啡茶室、夜店業…等俗稱特種行業的八大行業，即日起停止核准新設立登記、所在地變更及增加營業場所面積的申請。
林智堅指出，八大行業對當地環境安寧及治安有不利影響，為避免治安惡化，更不希望造成家長擔憂與困擾，市府願意扛起責任為市民把關，讓市民居住環境更安心，也要提供新竹市兒童更安全健康的成長環境。
市府指出，新竹市政府先前為加強管理電子遊戲場業，減低該行業對竹市環境及治安產生不利影響，已先停止核發電子遊戲場業營業級別證，也不再核准電子遊戲場業申請所在地變更、營業場所面積增加、機具變更等案件。
今天再提出的則是針對視聽歌唱業、特種咖啡茶室業、三溫暖業、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、夜店業等八大行業，即日起停止核准新設立登記、所在地變更及增加營業場所面積的申請。
林智堅同時指出，特種行業對治安及環境的影響，不亞於電子遊戲場業，為了提升居住品質及治安水準，更要保護兒童身心健康，此次特別透過市務會議與全體局處主管商討取得共識，即日起執行這項新政。
＃八大行業 ＃執照 ＃三溫暖 ＃特種行業 ＃林智堅 ＃新竹市
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。