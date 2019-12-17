新竹市積極打造幸福兒童城市，市長林智堅17日推出終結八大行業新設執照新政，針對視聽歌唱業、特種咖啡茶室、夜店業…等俗稱特種行業的八大行業，即日起停止核准新設立登記、所在地變更及增加營業場所面積的申請。

林智堅指出，八大行業對當地環境安寧及治安有不利影響，為避免治安惡化，更不希望造成家長擔憂與困擾，市府願意扛起責任為市民把關，讓市民居住環境更安心，也要提供新竹市兒童更安全健康的成長環境。

市府指出，新竹市政府先前為加強管理電子遊戲場業，減低該行業對竹市環境及治安產生不利影響，已先停止核發電子遊戲場業營業級別證，也不再核准電子遊戲場業申請所在地變更、營業場所面積增加、機具變更等案件。

今天再提出的則是針對視聽歌唱業、特種咖啡茶室業、三溫暖業、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、夜店業等八大行業，即日起停止核准新設立登記、所在地變更及增加營業場所面積的申請。

林智堅同時指出，特種行業對治安及環境的影響，不亞於電子遊戲場業，為了提升居住品質及治安水準，更要保護兒童身心健康，此次特別透過市務會議與全體局處主管商討取得共識，即日起執行這項新政。

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(中時 )