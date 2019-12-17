副總統陳建仁表示，高齡社會不必然就是個老化、衰老的社會，也可以是活躍、充滿希望、彼此關懷的社會。（林周義攝）

「賺了全世界，失去了生命有什麼意義？」蘆洲禮拜堂主任邱大信，年輕時曾因工作忽略家庭。某次太太因腎病洗腎，自己同年又確診癌症，一夕之間反轉了人生觀，決定提早退休投身兒少、老年人服務，藉由幫助他人，讓自己的生命更有意義。

衛福部社家署今舉辦「社區金點獎」頒獎典禮，邀請副總統陳建仁、衛福部長陳時中、社家署長簡慧娟、長照司長祝健芳等人到場，為在社區中默默付出的長照人員表達肯定。

陳建仁表示，台灣目前已有超過300萬名老年人，在全民注意健康的情況下，面臨著高齡社會的問題。然而，高齡社會不必然就是個老化、衰老的社會，也可以是活躍、充滿希望、彼此關懷的社會。長照2.0上路之初，社會關懷據點僅300多處，如今已擴大至3834處，陳建仁對默默耕耘的第一線人員表達肯定，感謝他們讓社會中的愛心不斷擴散，寫下台灣最美麗的故事。

邱大信是入圍個人獎的人員之一，50歲那年罹癌後便提早退休，致力於兒少、老人、身心障礙者的服務。2016年，他與蘆洲禮拜堂的團隊共同成立了社區照顧關懷據點，並成立全台第一家民營實體的食物銀行，透過與超市、自助餐廳的合作，每天整理即期餐食、物資，提供給弱勢家庭、街友及獨居老人等。

除了食物銀行，蘆洲禮拜堂亦提供救助金。為讓每一份資源都用在最需要的人身上，邱大信除了審慎評估受助者的情況，亦會親自到府訪視，了解受助者的需求。據點成立之初，經營起來並不容易，邱大信為此每年騎車環台募款，他的善心亦感動了其他志工，身體力行回饋社會。

對邱大信而言，幫助他人改變自己的生活，是他最快樂的一件事。他期許自己未來能鼓勵其他教會加入社區關懷據點的行列，讓弱勢家庭、長者們得到有愛、有溫暖的服務。

(中時 )