配合政府推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，金管會主委顧立雄、國發會鄭貞茂副主委、及財政部阮清華次長等官員17日一早就到星展銀行天母分行、兆豐蘭雅分行進行參訪。

對於土洋兩家雙語示範分行參觀後的心得如何？顧立雄指出，星展銀的母國銀行就是雙語環境，所以對雙語銀行的形塑是有經驗的，把母國銀行經驗複制來台是駕輕就熟。

顧立雄進一步說，更值得看的是泛公股銀兆豐銀，最讓他驚豔的是，兆豐銀董座張兆順在簡報時透露，兆豐不只有一部份銀行做雙語分行，而是2028年為止全國的分行都有雙語環境，「這個雄心很不錯，也應該要這樣」，他更期待不只是最國際化的兆豐銀行需要這樣做，其他銀行也要跟進。

顧立雄指出，國銀有很多國外據點，常要外派人員去國外據點，若在國內就形塑好雙語環境有訓練過，像兆豐蘭雅分行裡行員不只會講英文還會講法文、日文，未來派到日本去、歐洲去後，因在台灣已有訓練，就會有信心，願接受挑戰，有助海外發展。

顧立雄指出，配合國發會2030雙語國家政策發展藍圖，希望所有國內銀行都有提供雙語的能耐。雙語分行在剛建置階段會花較多成本，但之後並不會增加太多成本，而且雙語環境下也不是每個行員都要講雙語，而是櫃台、外匯等部門讓外國朋友進來分行時有友善的金融服務環境。

顧立雄在參訪星展天母分行、兆豐蘭雅分行過程中也與外國客戶互動，外國朋友都表示服務很友善、很好，示範銀行當然是服務最好的，接下來要看可及性，單一銀行不能只有一、二家示範銀行。

為何選擇這二家？顧立雄表示，天母地區是外國人最多的，像他自己住的天母社區就有丹麥人、日本人，所以他們很早就有這個雙語需求。

雙語分行的元素，除了櫃台、外匯業務人員要會講英文，顧立雄認為雙語「表單」也是重點，像星展的全英文表單就能給消費者完整資訊，而兆豐的表單只有重要部份有英譯，有些沒有英譯可再精進，既然是給消費者使用的話，全英文最好。

顧立雄表示，現在目標是希望2030年金融服務雙語，不只銀行、就連資本市場年報、財報、議事手冊、重訊的揭露都中英文。

(工商 )