全銓股票自109年1月20日終止櫃檯買賣 15:232019/12/17 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（17）日表示，全銓租賃公司（8913）以股份轉換之方式，成為宏育管理顧問公司百分之百持股之子公司，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自109年1月14日起停止全銓租賃公司上櫃普通股票6,933萬5,682股之櫃檯買賣，並自109年1月20日（股份轉換基準日）起終止櫃檯買賣。 (工商 ) #買賣 #櫃檯買賣 #櫃檯 #公司 #證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航櫃台沒現金 陳玉珍：提供窗口助鄉親退票 08:222019/12/13 生活 高雄反空污大遊行 中鋼：未來粒狀物防制率可達98％ 08:092019/12/16 財經 高港區土地開發 都發局駁斥：難道只准州官放火？ 02:432019/12/16 政治 今年台股市值大增7兆 04:102019/12/16 證券．權證 康和證券預期本周指數區間11,500-12,200點 08:512019/12/16 財經 康和證券單車環島公益再次南北串連 10:402019/12/16 財經 《店頭市場》4檔興櫃新兵本周報到 13:412019/12/16 財經 有內鬼！萬噸食品汙泥倒農地 台灣卜蜂南投場涉案 15:422019/12/16 生活 上市櫃拚國際化 204家公司將出英文財報 18:362019/12/16 財經 3大動能推升 不動產仲介公會：金鼠年買賣移轉上看31萬棟 12:582019/12/17 財經 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 即時 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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