德國有電訊商決定採購華為設備建設5G網絡，引發德國部分議員提出議案，加碼封殺華為，但中國駐德國大使吳懇公開表示，中國政府對此不會袖手旁觀，甚至可能拿德國汽車「祭旗」，結果引發德國輿論進一步反彈。

路透報導，德國社會民主黨（SPD）當地時間17日將決定是否採納一項可能禁止華為參與5G服務推出的提議，這將令該黨與德國保守派總理梅克爾的聯盟關係變得更加緊張。

梅克爾的左右翼聯合政府希望加強對電信設備供應商的技術認證和審查，但堅稱不應將任何國家或供應商排除在外。但梅克爾的謹慎做法卻遭到自家政黨及其執政夥伴社民黨議員的批評。批評她的人表示，梅克爾此舉是因為擔心中國會報復在中國投資的德國企業。

另，吳懇對華為問題上的強硬言論，甚至還指出有可能拿德國汽車業開刀，更引起德國內部反對聲浪。報導稱，社民黨和保守派議員上周同意了一項計畫，該計畫將增加華為參與德國5G移動基礎設施建設的難度。

路透指出，根據這項草案的內容，如果某些國家「無法排除缺乏憲法監督的政府影響、操縱或間諜行為」，那麼這些國家的供應商就「絕對要被排除在網路之外，無論是核心還是遮蔽式網路」。但在政府表態反對後，德國社會民主黨議員決定17日就該提案進行內部表決。

(工商 )