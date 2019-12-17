「我為相聲狂」融入脫口秀、小品，另有單口、對口、群口多樣相聲架構表演，幽默調侃社會爭議及政治選舉。（何冠嫻攝）

我為相聲狂！21日苗栗市中正堂登場

為推廣傳統說唱藝術，台北曲藝團推出「我為相聲狂」，21日將於苗栗縣政府文化觀光局中正堂隆重登場，透過相聲「黑色武器」幽默特性，狠批社會假鬼假怪亂象，更搭上時事，調侃白熱化的選舉話題，讓觀眾輕鬆看政治，舒緩壓力感受歡樂氣氛。

17日台灣最強80後相聲演員黃逸豪、客家電視台月光姐、也是客家相聲創始人謝小玲，演出橫跨相聲及脫口秀的「社會病了沒」、「客家俏皮話」等節目，為21日的演出揭開序幕，贏得現場觀眾會心一笑。

黃逸豪說明，相聲取材多來自於生活，搭上明年選舉，透過喜劇方式呈現，詼諧調侃各黨派的政治時事，以幽默方式讓觀眾輕鬆看選戰。

謝小玲指出，相聲舞台讓大家更明瞭人生的甘苦，「我為相聲狂」融入脫口秀、小品，另有單口、對口、群口多樣相聲架構的演出，21日的苗栗場，除了用客家話向台下觀眾噓寒問暖外，更特別穿插客家山歌，藉此傳遞客家語言樂趣、讓娛樂更豐富人文底蘊。

21日的節目，台北曲藝團安排，客家一姐謝小玲、冷面帥匠劉士民上演甄嬛、延禧沒我狂的「誰最優秀」；霹靂嬌娃吳姵琳、捧逗全才陳慶昇，訴說如何當神級業務員的「買賣論」；毒舌教主黃逸豪，熱血出賣38年來情場遭拒血淚史「公主病了沒」；評書女神葉怡均、林明、爆笑萌主魏竹嶢聯演哈姆雷特、趙氏孤兒、王佐斷背等王子替父報仇的經典之作「王子復仇記」；音樂諧星洪子晏、快板書生段彥希的「選總統靠俏皮話」。

相關演出資訊請洽02-22345610或上FB「台北曲藝團－專業的相聲說唱」、苗栗縣政府文化觀光局網站查詢，購票請至兩廳院售票系統(票價：300、500、800元)。

(中時 )