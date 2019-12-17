今日舉辦行前記者會，彰化副縣長洪榮章、田尾鄉長林守政、彰化縣議員劉淑芳、代表會主席吳俊樑等，一同換上耶誕裝為活動宣傳。(吳建輝攝)

彰化縣政府與田尾鄉公所主辦的「2019田尾耶誕嘉年華，花車遊行我最棒!」活動，將在21日(六)熱鬧展開，今年以田尾怡心園為中心，將整個田尾公路花園周邊裝飾許多耶誕氣氛花卉及燈飾，活動當日還有耶誕花車踩街遊行，邀請鄉親一同到田尾賞花採街歡慶耶誕。

連續舉辦多年的田尾耶誕踩街報佳音活動，今年擴大舉辦，請來耶誕老人與8隻可愛馴鹿，帶領田尾各社區、花卉產銷班、企業團體及學校等，一同上街舉行熱鬧的「耶誕花車比賽」及「造型踩街遊行」活動，還有來自新加坡歌手李芯芮與大家一起點亮幸福耶誕樹。

田尾鄉長林守政說，全鄉總動員結合農會各產銷班，將田尾最美的花卉都搬了出來，希望讓全國民眾感受到田尾的美，今年除了花車踩街遊行，特別規劃「田尾創意小品伴手禮徵選」希望能夠票選出一個真正代表田尾的伴手禮，另外「田尾好風光微電影競賽」，也是希望藉由攝影師的鏡頭，將田尾的美推廣給全國鄉親。

此次田尾鄉公所也結合當地特色店家進行「田尾大冒險」集章活動，冒險旅程涵蓋整個公路花園，民眾只要按造任務卡指示，蒐集印章，即可免費兌換精美禮物1份，活動日期在本周六12月21日下午1點~6點，歡迎鄉親朋友攜家帶眷，一起到田尾歡度微甜的耶誕節。

「2019田尾耶誕嘉年華，花車遊行我最棒!」活動，將在21日(六)熱鬧展開，熱鬧的「耶誕花車比賽」及「造型踩街遊行」活動，還有來自新加坡歌手李芯芮與大家一起點亮幸福耶誕樹。(田尾鄉公所提供／吳建輝彰化傳真)

(中時 )