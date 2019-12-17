韓美旨在簽署第11份駐韓美軍防衛費分擔特別協定（SMA）的第5輪談判今天在首爾啟動，為期兩天。美方要求韓方分擔較今年5倍、近50億美元的軍費，成為談判的最大難題。

南韓聯合新聞通訊社指出，韓方首席代表鄭恩甫（Jeong Eun-bo）和美方首席代表德哈特（James DeHart）上午在韓國國防研究院舉行閉門會議。

這是雙方日前在華盛頓舉行第4輪談判後，時隔兩週再次開會，考慮到韓美第10份防衛費分擔協定的有效期截至12月31日，預計這將是今年的最後一次談判。

報導指出，雙方首席代表16日共進晚餐，進一步瞭解彼此的立場並謀求早日達成協議的方案。韓方將強調墊付近日收回的美軍基地污染淨化費、積極考慮加入荷莫茲海峽聯合巡航、採購美國武器等韓國為韓美同盟關係發展作出的貢獻。

報導稱，兩國原計劃到年底結束談判，但在美方要求韓方大幅提高防衛費分擔額的情況下，預計雙方年內恐難達成一致，明年繼續磋商的可能性較大。

報導指出，美方要求韓方分擔近50億美元的軍費，是今年的5倍之多，還要求韓方承擔駐韓美軍補貼、出動戰略武器費用等新項目。

南韓政府官員透露，雙方在前4輪談判的立場變化不大，但對彼此的理解逐漸加深。

南韓外交部第一次官（相當於政務次長）趙世(日英)今天會晤美國對北韓特別代表畢根，雙方就合作解決防衛費分擔問題達成共識。

(中央社)