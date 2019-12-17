到底要不要開春節加班機？交通部長林佳龍今日表示，正常班機都還有機位，但如果有要增加，會配合陸委會辦理。

林佳龍表示，依照往例，春節加班機是在春節前後兩周，但正常班機都還有機位，並沒有收到有特別需求；如果要有增加班機，會配合陸委會來辦理，希望讓台商返鄉能投票過年。

(中時 )