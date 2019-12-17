開不開加班機？林佳龍回應了 15:292019/12/17 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍與台北市長柯文哲。（交通部提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 到底要不要開春節加班機？交通部長林佳龍今日表示，正常班機都還有機位，但如果有要增加，會配合陸委會辦理。 林佳龍表示，依照往例，春節加班機是在春節前後兩周，但正常班機都還有機位，並沒有收到有特別需求；如果要有增加班機，會配合陸委會來辦理，希望讓台商返鄉能投票過年。 (中時 ) #加班機 #春節 #林佳龍 #班機 #春節加班機 也許您會感興趣 推薦閱讀 「一邊賣票一邊停飛」 林佳龍要張綱維出來面對 10:382019/12/13 生活 遠航停飛烏龍 林佳龍：絕不通融放寬標準 14:242019/12/14 生活 遠航無預警停飛 林佳龍怒批不負責任 13:432019/12/15 政治 台商促提前推加班機 民航局推拖拉 00:072019/12/17 政治 台企聯疾呼投票包機 民航局無回應 04:092019/12/17 焦點新聞 助攻國際旅客2030年衝2千萬人次 林佳龍：推動觀光局升格 04:102019/12/17 財經要聞 春節前逢選舉 請讓我們順利回家 台商促提前推加班機 民航局推拖拉 04:102019/12/17 政治要聞 台北雙子星正式簽約 林佳龍盼加速完工 12:352019/12/17 財經 台北雙子星正式簽約 林佳龍盼加速完工 13:142019/12/17 財經 春節加班機 林佳龍重申按程序處理 14:552019/12/17 生活 生活熱門新聞 驚！將與再度韓國瑜合體直播？館長臉書回應了 - 生活 沒工作也能保勞保？勞保局曝這些人可以 - 生活 他去好市多一次抱走5箱！內行人才懂：超好用 - 生活 9成人都不知道？LINE竟有這功能 - 生活 只會買半熟麵包？ 好市多這款麵包更便宜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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