陸002航母 今日海南成軍 15:292019/12/17 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸002航母於17日在海南正式成軍。相關人士提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸微博「長揮指艦寧遼」消息指出，大陸首艘自製航母於今日在海南交付解放軍海軍、正式成軍，儀式於下午三時開始，中共中央軍委主席、大陸國家主席習近平親自出席授旗名儀式典禮。 (旺報 ) #大陸 #主席 #儀式 #今日 #航母 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者觀點－不要錯失房地產科技商機 04:102019/12/13 產業特刊 不廢搖滾點亮哈瑪星 嘉年華點燈儀式啟動 22:252019/12/13 生活 太和 砸1億建廠攻外銷 04:092019/12/14 證券．權證 美中核天秤 隱真示假保談判優勢 04:092019/12/15 焦點新聞 任天堂要圓中國夢 04:092019/12/15 專題周報 北約拒絕唯「美」是瞻 04:102019/12/16 論壇廣場 陸明年GDP增長目標傳降至6％ 04:102019/12/16 全球財經 大陸積極鼓勵台灣人「用腳投票」 04:102019/12/17 論壇廣場 勤業眾信發布 亞太500強 中裕新藥 奪第三名 04:102019/12/17 財經要聞 陸修增值稅 考驗台商議價能力 04:102019/12/17 金融．稅務 兩岸熱門新聞 民進黨執政沒信心 投票班機不放行 - 兩岸要聞 - 中國時報 兩岸緊張 台生赴陸有增無減 - 焦點新聞 - 旺報 陸002航母 今日海南成軍 - 兩岸 - 旺報 提升對空戰力 陸屬意12架蘇-57 - 焦點新聞 - 旺報 美專家：本次協議獲勝是北京與川普 不是美國 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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