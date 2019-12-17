農委會上月宣布啟動收購機制，盼能拉抬市場上的豬肉價格，但至今完成3萬頭收購後，毛豬市場價格仍在每公斤66～67元浮動，與啟動收購前的價格幾無差異，政策目標形同破功，讓養豬界人士擔憂，這種狀況恐怕將延續到農曆年後。

根據農委會統計，去年11月的平均豬價為每公斤71.9元，今年則是67.56元，去年12月平均豬價為71.9元，但今年12月至今，豬價最低65元，最高僅69元，連去年平均值都不到。

往年12月份的平均豬價均在每公斤70元以上，但今年卻反常，台中市養豬協會總幹事楊駿杰坦言，實在是不解為何今年的豬價上不去，以往此時是廠商備貨期，豬價應該上揚才對，若依照目前態勢，這樣的豬價很可能會延續到過年後。

楊駿杰說，農委會先前調查的在養頭數指出，國內飼養的毛豬數量較以往偏低，且冷凍廠商今年並沒有進口比較多，況且國際豬價遠高於國內，要降低成本應該還是以採購國內優先，目前的豬價凸顯出先前收購3萬頭過重豬的政策對農民的實際幫助有限。

豬協秘書長張生金則解釋，從市場上來看，目前豬價很可能是因外在經濟條件差，買氣低落所造成，而且目前市場上的豬隻重量仍然偏重，約在126～127公斤之間，價格自然好不起來，若市場豬隻能在122～123公斤間，價格可能會好一些。

(中時 )