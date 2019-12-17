2020台灣燈會在台中，后里區為主展區，后里區長賴同一積極行銷在地特色。（台中后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

后里區長賴同一前往正隆公司后里廠，拜訪協理鄭國明等，就三豐路光環境設置獲正面回應。（台中后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

2020台灣燈會在台中，后里區為主展區，后里區公所為歡迎國內外賞燈遊客，特別設計在地特色花燈車，以「百合花」、「馬」、「薩克斯風」與「摩天輪」為意象元素，輔以「高接梨」、「葡萄」、「馬鈴薯」與「火鶴」，提升花燈車內容豐富度，邀請大家一起做伙暢遊后里。

后里區長賴同一表示，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，為發揮本區特色，透過花燈車結合本區農產品與休閒娛樂，並搭配本區特有花卉點綴其中作為概念發想，呈現后里為現代與復古交融的地方。

賴同一指出，后里還有古蹟歷史建築、后里馬場、后豐鐵馬道、泰安鐵道文化園區、麗寶樂園、中社觀光花市、月眉糖廠、毘盧禪寺等旅遊勝地，歡迎民眾除了觀賞燈會外，可以在后里多停留幾天，各處遊玩。

不僅如此，賴同一特別推薦后里知名豬血湯、炸粿、肉排＆米糕、糕餅、肉圓等在地美食，同時在遊玩之餘，更別忘了採購農特產品與伴手禮回家，與親友們一起分享。

另外，賴同一與主任祕書蔡明松，於日前前往正隆公司后里廠，拜訪協理鄭國明、廠長矯本立、副理蕭名麟，就有關三豐路從枋寮路到星科路光環境設置，協請廠商配合事宜，並獲得當場響應協助設置。

(中時 )