勞動部近日召開「完善爭議行為座談會」，檢討爭議行為的行使，包括是否限制職業工會罷工權、罷工糾察線等，今天召開最後一場，受邀參加的桃園市空服員職業工會認為，與其檢討爭議行為，不如檢討包括工會法、勞資爭議處理法及團體協約法等勞動三法，保障勞工發起爭議行為。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，台灣法令對工會有很多限制，包括行使罷工前，僅能針對調整事項，還要先經過調解、調解不成立後，工會投票種種程序最後才能走到罷工，但對資方的行為如提告工會、妨礙工會等，僅能以工會法開罰6萬元，無法有效扼止雇主違法。

全航總工會理事長白永維說，雖然近年來航空業接連發起3次罷工，而在發動罷工前資方的態度都是不理不睬。

空服員職業工會監事張馨方說，雖然今年就有2起航空業罷工，但全年也只有這2場罷工；桃產總秘書長葉瑾瑜認為，原因正是出在工會法要求要有30人才能發起工會、門檻過高，在台灣有近6成勞工受僱在30人以下企業，連工會都無法組成，而產業工會或職業工會權利相較企業工會權利限縮等原因。

勞動部說，針對各界關切的爭議行為，勞動部召開工作坊，委請法律團隊參考國外相關規範，撰擬相關論文及邀集勞資政三方及專家學者，就爭議行為相關議題，進行工作坊座談，會議中均充分聽取各方意見，後續將依社會各界共識凝聚情形，作為法令修正方案及措施評估，逐步推動完善爭議權保障相關作為。

(中時 )