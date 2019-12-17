一生職涯幾與聯電畫上等號的聯電榮譽副董事長宣明智，在中選會日前揭露的財產申報顯示，宣明智個人的聯電持股竟只有506股，令人意外。

宣明智接受親民黨邀請列名不分區立委第3名。媒體曾估算宣明智身價上看百億，但翻開宣明智揭露的財產卻出奇「陽春」，名下沒有不動產、汽車、保單，存款800餘萬元，股票13筆，面額共1200餘萬元，且多數為1萬股以下的持股，上市櫃股票最大筆的，是興櫃的公信36萬股。觀察宣明智聯電持股變化更為特別，根據聯電年報，他在2000年時持有聯電約6萬張，至2004年持股超過9萬張；2005年則揭露他與聯電榮譽董事長曹興誠設立的群力投資公司持有3萬餘張，顯示此後宣明智已逐漸轉移或分散聯電持股。而此次宣明智申報的事業投資中，也沒有群力投資公司。

此外，在宣明智的財產申報中還有一個特別的備註：「本人自民國101年8月起與配偶採分別財產制，各自管理，對於配偶財產現況已無所悉。」相當令人玩味。…(本文節自財訊596期)

(中時電子報)