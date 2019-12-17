曾創下開賣首日、短短2小時完售的金子半之助「帝王蟹天丼」，為搶搭聖誕與跨年前夕的餐飲商機，全台6間金子半之助門市自12/18起同步開賣「帝王蟹天丼」！金子半之助表示，透過霸王級商品的超強人氣，把握節慶買氣，預計來客數可因此成長一至二成。

另為慶賀榮獲日本全國丼金賞獎六連霸，金子半之助推出價值數千元的帝王蟹加碼抽活動。

金子半之助表示，「帝王蟹天丼」嚴選智利進口頂級帝王蟹，蜿蜒曲折的智利南部海岸，非常適合帝王蟹的生長。屬於深海蟹類的帝王蟹多生長於深至300米，年均溫2-5℃的純凈海域，光是要長到可食用的成蟹，至少需要等待8-12年，足見其珍貴稀缺。每到捕撈的季節，漁民們必須冒著生命危險與狂風大浪搏鬥，捕撈起來的帝王蟹還必須立即進行熟凍作業，直接在船上清洗、煮熟並且急速冷凍，以求徹底保留其甜美原味。

要成就一碗美味的「帝王蟹天丼」，還需由「金子半之助」專業的職人炸手們，將帝王蟹們一隻隻分解開殼，只保留最飽滿鮮甜的蟹螯及蟹腳（部位隨機出餐），再使用日本低溫烘焙胡麻油酥炸至鮮甜多汁，彈牙滑嫩的狀態，搭配脆口的青龍、舞菇、海苔、半熟蛋等最佳幫手，最後淋上秘傳百年的江戶前醬汁，每份原價1,250元，促銷期間優惠價720元。

此外，看好聖誕節及跨年的超強買氣，同時為慶賀金子半之助連續六屆榮獲日本全國丼最高榮譽「天丼部門金賞獎」。金子半之助再加碼12/18-明年1/8，只要上金子半之助官方粉絲團指定貼文，拍照打卡上傳點購人氣「帝王蟹天丼」的畫面，就可再抽價值數千元的整隻智利帝王蟹。

除了頂級帝王蟹天丼重磅回歸的強勢聲浪，為了提供更多元更平價的新品選項，金子半之助12月18日在微風北車店、林口三井店、台中港三井店三家「限店」推出一次可吃的到3隻鳳尾蝦的「海老咖哩天丼」，單點價240元；此外，12/18至明年1/8期間，金子半之助更推出「聖誕限定雙人套餐」，內容含江戶前天丼、海老咖哩天丼兩碗主餐天丼，兩杯氣泡飲及兩碗味噌湯，原價920元，優惠價780元（外加10％服務費）。

(工商 )