台北富邦銀行全力響應ESG(環境、社會責任、公司治理)，除了發揮金融影響力積極投入綠色金融業務，也動員全台127家分行的力量，邀請客戶在耶誕感恩月一起做公益，即日起至12/27，民眾至分行樂捐100~2000元就能幫助偏鄉的弱勢孩童就學及先天的顱顏患童就醫，還可獲得限量暖心小禮。

12/21北富銀城東e家人分行攜手富邦慈善基金會，特別為顏面損傷或燒燙傷的孩子舉行耶誕趴，以生動有趣的活動，為孩子們構築美好的耶誕回憶；12/24平安夜當天由員林分行結合中彰地區在地特色商家舉行歐風耶誕市集，要給客戶一個難忘的耶誕驚喜！

北富銀表示，ESG是全球企業具體促進人類福祉的趨勢，北富銀從金融業務至客戶服務皆持續實踐ESG價值，透過活動攜手社區關懷社會弱勢，集結眾人之力以讓社會更美好。

今年隨著耶誕腳步接近，北富銀全台分行大玩創意，除了打造分行濃濃的耶誕氣氛，更邀請民眾參與愛心樂捐，凡至全台127家分行捐100元可獲得全球唯一的限量咪醬J客耶誕卡，將暖心祝福寄予捐助孩童；捐500元可獲得由蒙恩聽障烘焙坊製作的限量公益雪球餅乾，在樂捐的同時也支持聽障朋友就業圓夢；至指定12家分行捐2,000元以上可獲得紙藝大師陳文泰的限量訂製聖誕紙藝燈座，立體紙雕襯著如月光般柔和的燈光，展現耶誕節的平和與喜樂。

此活動所有善款，預計捐給富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學專案及羅慧夫顱顏基金會「請助我好好長大」專案，小小善舉就能為偏鄉弱勢孩童、先天顱顏患童帶來大大溫暖。

此外，北富銀亦將於12/21與富邦慈善基金會一同邀請財團法人陽光社會福利基金會孩童，免費參加城東e家人分行舉辦的「小富翁FUN玩理財 e家人暖愛耶誕趴」活動。他們是一群先天顏面損傷或後天燒燙傷的孩子，平常較少有機會至銀行，此次北富銀特別選在耶誕前夕，讓這群孩子們至分行角色扮演，化身行員體驗銀行的日常運作，也安排生活理財互動教學、耶誕繪本故事時間、耶誕DIY手作，並備有應景的耶誕點心與耶誕驚喜包禮物，要讓孩子們提早感受耶誕的溫馨與樂趣。

(工商 )