美國影藝學院公布第92屆奧斯卡部分入圍名單，包括最佳國際電影、紀錄片、紀錄短片化、妝與髮型設計、原創歌曲、配樂、實景短片、視覺特效、動畫短片獎等9獎項。其中最佳國際電影從過往9部入圍增加到10部。今年10部片有8部片是歐洲片，僅韓片《寄生上流》為亞洲搶下僅有的一席。代表台灣出征的《誰先愛上他的》未能如願擠進10強。
完整入圍名單將於2020年1月13日公布，頒獎典禮將於2月9日舉行。。
第92屆奧斯卡最佳國際電影入圍10片
《The Painted Bird》／捷克
《Truth and Justice》／愛沙尼亞
《悲慘世界》／法國
《Those Who Remained》／匈牙利
《大地蜜語》／北馬其頓
《另類神父代理人》／波蘭
《裂愛》／俄羅斯
《大西洋》／塞內加爾
《寄生上流》／南韓
《痛苦與榮耀》／西班牙
(中時 )
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