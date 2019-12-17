美國影藝學院公布第92屆奧斯卡部分入圍名單，包括最佳國際電影、紀錄片、紀錄短片化、妝與髮型設計、原創歌曲、配樂、實景短片、視覺特效、動畫短片獎等9獎項。其中最佳國際電影從過往9部入圍增加到10部。今年10部片有8部片是歐洲片，僅韓片《寄生上流》為亞洲搶下僅有的一席。代表台灣出征的《誰先愛上他的》未能如願擠進10強。

完整入圍名單將於2020年1月13日公布，頒獎典禮將於2月9日舉行。。

第92屆奧斯卡最佳國際電影入圍10片

《The Painted Bird》／捷克

《Truth and Justice》／愛沙尼亞

《悲慘世界》／法國

《Those Who Remained》／匈牙利

《大地蜜語》／北馬其頓

《另類神父代理人》／波蘭

《裂愛》／俄羅斯

《大西洋》／塞內加爾

《寄生上流》／南韓

《痛苦與榮耀》／西班牙

(中時 )