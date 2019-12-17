除了許多包裝精美的餅乾糖果，還有外套、毛毯、保溫水壺、積木玩具等，孩子們期待已久的禮物。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(左)也連續8年響應慢飛天使圓夢活動，年年共襄盛舉來陪孩子們提前歡度佳節。（謝瓊雲攝）

彰化和美和仁國小志工隊，每年耶誕節前夕都會帶著禮物拜訪彰化家扶慢飛天使，陪他們玩遊戲提早歡度佳節，十年送愛不間斷，彰化縣長王惠美8年前也年年共襄盛舉，感謝許多愛心志工出錢出力，看顧這群小朋友。

「相信有愛就有奇蹟」，為家扶發展學園慢飛天使圓夢活動，在輔導主任梁昭元及志工隊長吳雪菁帶領下，帶來滿滿的耶誕圓夢禮物，除了許多包裝精美的餅乾糖果，還有外套、毛毯、保溫水壺、積木玩具等，孩子們期待已久的禮物，有志工陪伴又有禮物可拿，小小臉蛋都露出滿足天真的笑容。

王惠美表示，彰化縣每年約會篩檢出1200名有早療需求的兒童，縣府每年花費近3億經費委託機構、設立好幾個服務據點，希望讓他們在黃金治療時間早期發現、早期治療，都能夠得到最好的照顧，今年更特別募集18萬3700元經費，代表捐贈給家扶、投入早療服務。

王惠美表示，縣府不斷在盤點經費，把錢用在刀口上，希望在有限資源下，能夠讓弱勢朋友、婦女、孩子們得到最好的照顧；她也呼籲更多有愛心的大眾，多關照這些慢飛天使，讓他們在充滿愛的環境裡快樂成長、好好學習。

彰化家扶中心主任王震光說，感謝和仁志工隊對這群慢飛天使的愛護，期盼社會大眾共同以愛與溫暖扶持這群慢飛天使成長、茁壯。此外，家扶發起「無窮世代─掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」，邀請各界一同響應，協助弱勢貧困孩子遠離貧窮危機，安心就學、及早自立脫貧，捐款熱線為04-7569336。

(中時 )