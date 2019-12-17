台中市警局交通大隊預告自19日到21日農曆冬至前後將進行高強度大執法，防止酒駕事故發生。（台中市警局提供／台中馮惠宜傳真）

歲末年終聚餐多，但歡樂之後返家仍應謹守酒後不開車、開車不喝酒，台中市警局交通大隊預告自19日到21日農曆冬至前後將進行高強度大執法，防止酒駕事故發生，台中市政府警察局交通大隊大隊長林沐弘呼籲，即使品嚐麻油雞、燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐等進補藥膳，仍應注意被檢出酒測值超標的情事。

林沐弘指出，經統計108年1-11月全台中市已取締11386件酒後駕車案件，將持續針對本市易肇事路段及周遭重要道路加強警力部署，規劃機動巡邏及定點稽查勤務，藉由高強度、高密度之取締措施，強力執法杜絕漏洞，積極防制民眾酒後駕車行為，以降低酒駕肇事帶來的遺憾。

林沐弘也說，除強力執法取締酒駕違規外，交通大隊也持續推動防制酒駕相關宣導工作，不僅規劃「斷源專案」針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度，並針對售酒餐廳、小吃部、KTV…等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，也積極向市民宣導酒後駕車的嚴重性，對於臺中市「酒駕零容忍」本局將全力支持，以降低本市酒駕違規，維護市民行車安全。

台中市政府警察局局長楊源明特別呼籲，農曆尾牙將屆，加上最近寒流來襲，國人於餐會上喝點小酒或食用薑母鴨等含酒精料理，都會影響行車的判斷力，酒後駕車依規定處1萬5千元至12萬元的罰鍰，還可能吃上牢飯，無法回家團圓，倘若因此發生事故，除了刑事責任外，還可能負擔高額民事賠償，請民眾勿以身試法。

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(中時 )