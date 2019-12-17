力麗(1444)、力鵬(1447)今舉行聯合法說會，力麗副總陳漢卿表示，目前力麗的產能有3大部分，化纖、假撚和染整織布。今年前3季力麗稅前淨利4.21億元，較去年同期衰退，主要是受到印尼力寶龍廠的折舊攤提，今年攤提約1億元台幣，預估最快4Q印尼力寶龍就可達到損益兩平，明年不會再成為營運的包袱。

陳漢卿表示，綠能用電下，未來電費一定會漲，力麗研發環保節能功能等新產品，汰舊換新生產設備，新購New Pin Type及細丹尼Nylon DTY專用機。力麗也是全球唯一的綠電製造紡織廠。印尼力寶龍合計385台織布機和60台針織布機的月產能為550萬碼。

印尼力寶龍明年在針織布的產能擴充較為明顯，目前該區的針織機約有60台，印尼力寶龍今年前11月的累計營收為4.6億新台幣，明年第一季針織機可達120台，到明年底針織機則可達到200台。

陳漢卿表示，今年PTA和EG價格均較去年走跌，不過，以EG來看，現在550美元／噸，應該已經落底。陳漢卿歸納了5點產業劣勢：一、東南亞快速擴充，國內大單流失，織廠稼動率續降低。二、中美貿易不確定因素多，影響全球經濟向下。三、大陸化纖上游原料PX、PTA、CPL等急速增產，下游加工產品價受壓抑。四、化纖作業技術，管理人才年齡老化。五、面臨更多高關稅反傾銷地區。

(時報資訊)