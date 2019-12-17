國民黨總統參選人韓國瑜去年在政壇掀起一波韓流，雖在宣布參選總統後，仍有大批鐵粉，但民調卻直直落。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，韓國瑜即將創下台灣總統選舉史上的特異案例，並提出五點分析。

游盈隆在臉書指出，「總統選舉動能理論」是他2010年應美國史坦福大學邀請演講時提出的，主要用來解釋台灣總統大選的結果。現在是2019年底，當併入2012、2014、2016、2018等最近四次選舉結果做系統性檢視後，更加證實具有超強的解釋力和說服力。根據這項「總統選舉動能理論」，2020本該是國民黨贏面較大。然而，從最近幾個月台灣民意基金會的全國性民調看來，總統選情一面倒，蔡英文已遙遙領先。游強調，所提的民調數字和長期趨勢都是在韓國瑜11月28日公開抵制民調之前做的。

「這就使得2020總統大選很可能成為一個『特異案例』（Deviant case)」。游盈隆說，先撇開選戰技術面不談，他覺得五個選戰基本面因素值得研討。首先，國民黨總統初選雖由韓國瑜出線，但內部分崩離析，郭台銘退黨，王金平、朱立倫疏離，吳敦義爭議四起，都是明顯徵候。二、韓國瑜競選團隊核心清一色都是大選菜鳥，和蔡英文競選團隊形成鮮明對比。三、去年九合一選舉，國民黨雖拿下3都12縣市，但未能形成「地方包圍中央」的氣氛，對韓國瑜的選戰聲勢看不出實質助益，包括新北市和台中市。

此外，游提及，韓的總統候選人形象爭議大，個人能力、品德、生活習慣都備受批評，這是自1996年台灣第一次民選總統以來，主要政黨候選人形象最受質疑的一個。通不過「比較候選人評價」（Comparative Candidate Evaluation)這個重要關卡，造成最嚴重的致命傷。

最後，游說韓陣營迄今為止未能針對蔡英文上台三年半的主要施政缺失作全面有系統地深入檢討和批判，同時也尚未提出讓選民驚艷、心嚮往之的重大政見主張，是總統選戰動能失靈的另一項主因。

游盈隆最後表示，韓國瑜和國民黨未能好好把握因對手犯錯所帶來的難得歷史機緣，未能善用對己有利的總統選舉動能，一誤再誤，讓2020總統大選成為一個「特異案例」。

(中時電子報)