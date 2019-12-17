林更新昨分享在廈大同一地點拍攝的影片，現已刪除。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

女網紅曾和王思聰有互動。（圖／翻攝自微博）

31歲男星林更新過去演出《步步驚心》十四爺一角走紅，外型出眾的他一直是微博網友關注的黃金單身漢，曾和王麗坤等人傳緋聞。今(17日)傳出林更新疑又有新歡，對象是1996年出生的網紅「SurbLue」，女方今凌晨曬出兩人約會合影，林更新稍早則刪除在同一地拍下的影音，疑似想滅證，令人好奇兩人關係。

除了最近傳出婚訊的王麗坤外，林更新早年也曾和蔣夢婕、王柳雯等人傳曖昧，今凌晨一名女網紅「SurbLue」在IG分享和戴著口罩、帽子的林更新合影，寫下：「廈大一日遊」，兩人頭靠著頭，互動親密，疑有意公開關係。

而早在16日晚間，林更新也PO出自己在同地、戴著口罩的影片，間接證實和女方出遊，然不久又刪掉影片，卻已有不少網友截圖，有人挖出「SurbLue」過去曾在微博和林更新好友王思聰有互動，對此，網友討論說：「對於林更新戀情這件事，我想大家都已經免疫了吧」、「網紅收割機名不虛傳」、「更新又更新了」、「在一起拍照就新女友？」。

(中時電子報)