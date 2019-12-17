有超跑達人稱號的鄧超鴻，前年10月間販售藍寶堅尼、法拉利、麥拿倫等千萬跑車，向富二代詐騙能轉賣超跑賺錢，在被害人支付部分款項後，鄧卻未將車輛過戶，還利用電腦修圖竄改行照車主名字，將只有9132元的銀行存摺，改成存款3384萬，檢方日前以違反銀行、業務侵占、詐欺和偽造文書等罪起訴。士林地院首次開庭，鄧辯稱願意與被害人和解歸還欠款，但都是買賣糾紛，因他人被檢察官羈押無法處理，才會弄到無法收拾。

檢方認定，鄧以每月獲利10％吸引投資，已經違反銀行法，而且收取1億2380萬元，都以「一車多賣」方式進行詐騙。但鄧否認有詐欺、業務侵占，但坦承為了向債主證明自己有錢，才會偽造財力證明，並稱賣車後又回租，再轉賣投資，以「二胎」週轉是常見商業模式，辯護人更要求傳喚中租迪和等租車公司人員作證。

鄧辯稱，其中陳姓被害人給錢卻拿不到車，是因為案發前他剛搬家，將車移到別地方，過了2天就遭檢警搜索又被羈押4月，才會找不到車，願意賠償陳男的損失。

另外，還有綽號「敏哥」的吳記汽車負責人，其千萬跑車是他向吳購得再轉售，已開出支票付款，但因為對方是長輩，沒有簽訂買賣契約，這一切都在Line的對話紀錄裡面，但手機被檢察官查扣無法取得，希望法院能將對話紀錄當作證據還他清白。

辯護人強調，鄧願意與被害人談和解，賠償損失，但並沒有詐欺、業務侵占等罪，還指控另外葉姓等人是地下錢莊，每月收取500萬的利息，偽造文書的部分願意認罪換取較輕的刑度。法官諭知，被害人付款買車，車輛沒有過戶是事實，必須接受法律上的評價，並諭知1月31日上午10時續行審理程序。

鄧欠債上千萬，庭後擔心被地下錢莊、債務人押走，還申請警方保護，庭後搭乘中山警分局的警車離開。

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(中時 )