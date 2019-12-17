曾獲諾貝爾經濟獎的美國學者保羅·克魯曼（Paul Krugman）批評，川普與大陸的所謂第一階段貿易協議幾乎沒有實現，即使在過去的18個月中美國消費者和農民為他的貿易戰買單。克魯曼在推特發文表示：「川普將宣稱自己在貿易戰中取得了勝利。事實是，在貿易戰中幾乎從來沒有贏家，但有輸家。雖然川普可能試圖扭轉這種局面，但他輸了。」

作為與大陸達成協議的一部分，美國同意取消對1600億美元大陸商品的計劃關稅，並將另外1200億美元大陸商品的關稅率減半至7.5％。作為交換，川普政府表示，大陸將在未來兩年每年至少增加160億美元在農產品上的支出，美國對大陸的整體出口將翻倍。但是，專家們對這些數據是否現實表示懷疑，大陸還沒有公開致力於具體目標。

在貿易戰期間，美國對華出口的價格下跌幅度超過了大陸對美出口的跌幅。克魯曼繼續說，這種趨勢表明美國消費者為關稅支付了費用，而大陸人發現更容易找到美國商品的替代品。其結果是，「農民受苦，許多人破產。」

克魯曼說，即使美國和大陸達成全面協議，它們的貿易戰也將有兩個長期成本。首先，企業將對不確定的美國貿易政策保持不確定。其次，大陸人「從北韓的金正日中學到了同樣的教訓：川普講話大聲，但只是揮著一根小棍子，還會隨時轉向。」他說：「川普使我們變得軟弱，既沒有得到盟友的信任，也沒有得到敵人的恐懼。」

(中時電子報)