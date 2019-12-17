外送員以為遇上「奇怪女客人」，明明已用信用卡付費，卻還是堅持要付現，而且還要留電話給他，外送員當場霸氣拒絕，半夜躺床回想，終於恍然大悟，自己真是個大木頭，女客人奇怪的行為，就是刻意要留聯絡方式給他！

這名外送員在宜蘭羅東送餐，他在臉書社團《爆怨公社》貼文表示，昨晚送餐遇上怪怪女客，她訂了80元的餐，且用信用卡付費了，但餐點送交後，還堅持要給自己80元零錢。

外送員表示，當下第一直覺就是「會不會有人要搞我？」，所以立刻按標準程序打電給客服，確認女客人已用信用卡付費成功。誰知女客人不死心，還說「要不我們留個電話，萬一要收錢的話再跟我聯絡。」

外送員說，溝通過程中，他瞄到女客人手機顯示已綁定信用卡，還得意心想「被我抓到了吧！想搞我？沒那麼容易！」，便瀟灑離開。

不過外送員仍覺得哪裡怪怪的，晚上躺在床上左思右想，終於恍然大悟：原來自己是木頭！訂單完全沒問題，女客人是刻意要留電話給他！外送員最後只能期盼那位女客人看到他的貼文，他願意請吃飯表示歉意。

(中時電子報)