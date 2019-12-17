中華海域漁業權益協會今號召3000農漁民前往農委會抗議。（陳人齊攝）

中華海域漁業權益協會會長莊苓宗。（陳人齊攝）

千餘名群眾今北上向蔡政府、農委會抗議。（陳人齊攝）

千餘名群眾今北上向蔡政府、農委會抗議。（陳人齊攝）

千餘名群眾今北上向蔡政府、農委會抗議。（陳人齊攝）

千餘名群眾今北上向蔡政府、農委會抗議。（陳人齊攝）

雲林花生之亂延燒到台北，今天有3000餘名地方老農北上抗議，針對先前爆發的花生之亂表達強烈不滿，痛批蔡政府執政三年多來造成諸多農漁業亂象，除要求下架總統蔡英文外，更要農委會主委陳吉仲下台負責。

中華海域漁業權益協會今天下午2點率3000名群眾從中正紀念堂出發，沿路經總統官邸一路走向農委會抗議，約2點半抵達目的地後，中華海域漁業權益協會會長莊苓宗帶領民眾高呼「陳吉仲下台」的口號，並丟出一大箱高麗菜及花生向農委會表達強烈不滿。

據了解，今天警方共動用190名警力維安，而農委會上午則是架好拒馬戒備，約3點半抗議結束後農委會將派員接見抗議代表陳情協商，將對抗議團體所提之訴求提出回應。

莊苓宗指出，今年香蕉、鳳梨、高麗菜以及花生價格相繼崩盤，讓農民只能領補助款度日，而釣魚台及沖之鳥礁禁止捕魚後，台灣漁場越來越小，嚴重影響我國漁民權益，因此這次集結彰化、嘉義、台南、屏東的農漁民北上抗議，就是要農委會檢討並改善農漁業政策，修改漁業三法。

活動發言人陳志豪則痛批，陳吉仲擔任主委只有出賣農民權益，讓農業價格越來越低，去年底高麗菜價格大跌，接著又是鳳梨崩盤，當初還信誓旦旦說要保價收購，結果今年價格還是大崩盤，根本已不適任主委。

(中時 )