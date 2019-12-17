高雄勞工局17日表示，遠航子公司樺澄公司，與勞工局合作的ROT案樺舍商旅，目前契約關係仍然存續中，如果明年1月1日後，該公司未能繼續營運，將視為違約，並啟動違約處理機制，並要求資方對於樺舍商旅20名員工去留權益，不得低於法律規定，否則將依法進行裁處。

樺舍商旅高雄館，原為高雄市政府勞工局勞工教育生活中心所屬澄清會館，2015年12月18日與樺澄公司，簽訂20年的ROT委外整建經營合約，2017年12月19日正式營運。

勞工局長王秋冬強調，受到兩岸觀光與國內景氣低迷影響，觀光餐飲業經營不易的狀況，短期難以好轉，建議業者設法調整經營策略因應之外，也必須充分保障在職員工的勞動工作權益，勞資雙方如有勞動法令疑慮，勞工局將積極協助，減少糾紛。

高雄勞工局指出，遠航子公司樺澄公司2015年與勞工局簽約，合作ROT樺舍商旅，在「遠航停飛事件」之後，勞工局16日派員了解營運狀況。

勞工局說，該公司曾於今年12月初函文高雄勞工局，表示擬營運至2019年12月31日止，並請求於2020年1月1日終止此案的投資契約。

勞工局表示，由於目前雙方的契約關係，仍然存續中，樺澄公司仍負有履約責任，如果明年1月1日後，該公司未能繼續營運，高雄勞工局將視為違約，並?動違約處理機制，同時，也敦促資方對於樺舍商旅20名員工去留權益，不得低於法律規定，否則將依法進行裁處。

(工商 )