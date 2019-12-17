這真的太暖心了，國外有一名5歲小女童，在得知同學的父母沒錢繳午餐費，可能會使同學挨餓後，貼心的她告訴母親，希望能夠以義賣烤餅乾和熱可可的方式，將賺到的錢全部捐給吃不起營養午餐的孩子們。最終，她的善舉成功幫助了123名學童免於飢餓，而她也獲得了學校的褒獎。

5歲童不忍同學受餓 義賣可可幫123繳餐費

5-year-old Katelynn Hardee set up a cocoa-and-cookies stand, and soon decided the money she made would be used to pay off the lunch debt of 123 students in her San Diego County school district. https://t.co/VuxIvnWx24 — NBC News (@NBCNews) December 14, 2019

據《NBC》報導，目前就讀聖地牙哥某小學幼兒園的帕迪(Katelynn Pardee)某日聽到了有些同學家裡沒有足夠的金錢支付午餐費用，使帕迪幼小的心靈受到了強烈的震撼。所以她好奇的詢問母親，她的母親則委婉地告訴帕迪，「有些人不像我們這般幸運。」

帕迪的母親表示，當時帕迪詢問她，他們是否可以賣一些熱可可和餅乾，她希望將所賺的錢全部捐給善機構。帕迪善良的舉動很快引起人們的注意，不久，帕迪可可攤的生意變的非常興隆。

帕迪與母親將所賺的錢，全數捐給了她上學的學區。並幫助了123名繳交餐費有困難的同學。帕迪在受訪時靦腆的表示，「我不希望人們受餓」。

「維斯塔聯合學區」（Vista Unified School District）負責兒童營養服務的主管菲利普斯（Jamie Phillips）表示，見到帕迪以善心和慷慨的本性幫助稍微不幸的人，真的是激勵人心。而帕迪的校長和學校餐廳的主管則為其頒獎給她，以表彰她的善良和慷慨。

(中時電子報)