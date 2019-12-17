DNA是生命的設計圖，許多科學家嘗試運用DNA的變化來推測衰老的秘密，近日有位澳洲的生物學家透過DNA的甲基化作用，開發出基因時鐘，用以推算各種動物的壽命。其中，人類的自然壽命竟只有38歲。

根據澳洲分子生物學家班傑明（Benjamin Mayne）的研究指出，動物的DNA會隨著年紀增長而有所變化，因此生物學家透過甲基化作用，開發出一款基因時鐘，能用來推算出動物的壽命，而透過這個基因時鐘推算，竟得出人類的自然壽命僅有短短的38年。

人類的自然壽命僅有38歲這個結論，其實與人類學家估算早期人類「古人尼安德塔和丹尼索瓦人」的平均壽命37.8歲相符，而研究人員推估，現代人的壽命是研究結果的2倍長，可能是因為現代醫學的進步以及生活水平的提升，才讓現代人越來越長壽。

這份研究也指出，要完美推測出動物的準確壽命是很困難的，而這份研究的目的是為了幫助了解動物的滅絕風險，不是為了計算出每個動物、每個人可以活多久，因為這份研究做的是平均值，研究的對象是整個物種而非是個體。

(中時電子報)