若有一天發現銀行戶頭平白多出好幾億，你會有什麼反應？美國一名女子有天心血來潮確認自己帳戶金額，沒想到莫名奇妙多出3700萬美元（約12億台幣），冷靜後聯絡銀行，來不及享受這筆錢，一瞬間戶頭又歸回原位，讓她空歡喜一場。

德州北部的一名女子巴爾隆（Ruth Balloon）上周二（10日）傍晚，在鞋店工作下班後，上網查詢銀行戶口餘額，竟然發現戶口餘額有多達3700萬美元（約12億台幣），以為自己在作夢，連忙聯絡老公分享這好消息。

不過白日夢做不久，最後她成功聯絡銀行，銀行表示有職員以人手輸入外幣匯率時搞錯所致，深感抱歉後就並取回款項。

巴爾隆表示當時真的希望得到這筆白花花的錢，還幻想如何花掉這筆巨款，例如捐錢和投資房地產，雖然她表示不曾想將錢占為己有，不過希望得到銀行的感謝奬勵，彌補一下她失落的心情。

(中時電子報)