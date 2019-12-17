屁股也會報案！人手1支手機的時代，不少民眾把手機放在屁股口袋內，常會誤觸到119或110，台東縣消防局今年從1到12月，接獲手機誤觸報案電話或打錯電話高達1萬2763通，而台東縣警察局也接獲3000通左右，造成警消單位負擔。

又是屁股打來的報案電話！台東縣消防局勤局拿起話筒「喂」了半天，另一端就是沒聲音，值勤人員猜想，可能又是誤觸；手機不離身的年代，因手機放在屁股的口袋裡，造成誤觸報案的電話層出不窮。

台東縣消防局勤務中心每天都得接到30多通誤撥報案電話，其中很多是手機放在口袋內， 因為摩擦誤撥，接到這些不出聲音的報案電話，不敢大意，還得回撥確認是否有報案需求。

根據台東縣消防局統計，今年度受理報案電話將近2萬8000通， 手機誤觸報案電話或打錯電話高達1萬2763通，幾乎平均每兩通，就有1通是「屁股打來的」。另外，根據台東縣警察局統計，今年也接獲3000通左右的手機誤觸報案電話。

陳姓民眾說，只要有人撥打電話或line，手機螢幕就會挑到接電話模式, 若未接到電話，手機在屁股口袋內不斷摩擦，就會進入解鎖畫面，而解鎖畫面裡有個緊急通話的功能，一但被屁股壓到，就會誤按119或110。

警消單位表示，誤觸報案電話，可能因占線讓真正需要的民眾無法打進，造成緊急救災救護負擔，呼籲民眾多留意自己的手機設定及擺放位置，讓緊急電話發揮最大功效。

(中時 )