台灣綜合研究院（下稱台綜院）17日表示，展望2020年，全球經濟成長預期雖然未有明顯復甦，但全球貿易成長應有較大反彈空間，再加上台商回流投資以及公部門建設計畫的持續落實，維持台灣內需成長的基本動能，因此，預估2020年台灣經濟成長優於今年，明年全年經濟成長率為2.63％。

台綜院指出，回顧過去一年，台灣第一季經濟成長1.84％，為此波景氣谷底，第二季起受惠於貿易戰全球供應鏈轉變帶來的轉單效果，半導體出口大幅成長，以及台商回台投資超過7千億台幣的內需利多，成長持續回升，整體表現優於今年六月預測，故修正預估今年全年經濟成長率2.59％。

整體而言，台綜院認為，今年國際經濟景氣疲弱，受制國際整體經濟不確定性，經濟成長略受影響，而國際經濟情勢瞬息萬變，影響明年台灣經濟成長不確定性因素尚包括美國總統大選、中美貿易談判後續發展、兩岸關係走向、台商回流實際投資成效，以及政府公部門投資預算執行度等，均將影響國內經濟後續表現，有待追蹤觀察。

台綜院表示，2020年台灣經濟結構轉型的關鍵期，有機會也有挑戰，面對內外新舊問題，有賴新一屆政府執政者的智慧，帶領台灣穩中求進。

(旺報 )