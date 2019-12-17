因全球最大產地的供應短缺帶動價格上揚，周一咖啡期貨大漲近7%，報每磅1.3895美元，創下2015年來最大單日漲幅。

今年以來咖啡期貨價格已上漲38%，目前來到3年新高。根據ICE的最新數據，截至周一其倉庫裡的咖啡庫存總計為200萬袋，但巴西咖啡的庫存僅剩下975袋。

交易員表示，全球最大咖啡產地巴西的產量正在減少。今年巴西與其他南美及拉丁美洲產地的降雨減少，使咖啡收成受到衝擊，然而咖啡需求仍然高漲，這令市場感到不安。

(時報資訊)