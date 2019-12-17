《國際產業》巴西供應短缺，咖啡期貨漲勢兇 15:572019/12/17 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因全球最大產地的供應短缺帶動價格上揚，周一咖啡期貨大漲近7%，報每磅1.3895美元，創下2015年來最大單日漲幅。 今年以來咖啡期貨價格已上漲38%，目前來到3年新高。根據ICE的最新數據，截至周一其倉庫裡的咖啡庫存總計為200萬袋，但巴西咖啡的庫存僅剩下975袋。 交易員表示，全球最大咖啡產地巴西的產量正在減少。今年巴西與其他南美及拉丁美洲產地的降雨減少，使咖啡收成受到衝擊，然而咖啡需求仍然高漲，這令市場感到不安。 (時報資訊) #咖啡 #期貨 #價格 #供給 #短缺 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球傳動 產品行銷全球 04:102019/12/13 產業特刊 國際局勢趨穩 泰銘要做大東協市場鉛錠大餅 10:372019/12/13 財經 《半導體》今年獲利跳升＋明年利多齊拱，立積剽悍 11:422019/12/13 財經 吳則霖工程腦 用邏輯煮咖啡 04:102019/12/14 時尚消費 《半導體》弘塑10月每股賺0.71元 10:002019/12/17 財經 《生醫股》全年有望轉盈，馬光攻勢凌厲 10:342019/12/17 財經 陸成英國豬肉最大消費國 今年前8月出口是去年兩倍 10:502019/12/17 財經 東森購物名人上菜 年菜年貨今起熱鬧開跑 13:432019/12/17 旅遊 收購3萬頭過重豬 農委會拉抬豬價失敗 15:332019/12/17 生活 《紡纖股》力麗陳漢卿：印尼力寶龍4Q達損平，明年底針織機增到200台 15:402019/12/17 財經 財經熱門新聞 怕被台積電狠甩 三星急出2招救半導體事業 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 華爾街陷瘋狂！ 外資警告美股崩跌關鍵已浮現 - 財經 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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