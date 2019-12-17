美中兩國達成首階段貿易協議，提振投資人的風險偏好，促使外資加碼買進韓股，以及晶片價格反彈帶動晶片股大漲，周二南韓KOSPI指數收漲1.27%，為2,195.68點，創下5月3日來新高。晶片製造大廠三星電子和SK海力士分別漲3.7%和4.7%。外資大舉買超韓股5543億韓元。韓元漲0.52%，收在1,166.2兌一美元。

(時報資訊)