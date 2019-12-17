《韓股》美中達協議＋晶片股大漲，韓股收高1.27％ 15:572019/12/17 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國達成首階段貿易協議，提振投資人的風險偏好，促使外資加碼買進韓股，以及晶片價格反彈帶動晶片股大漲，周二南韓KOSPI指數收漲1.27%，為2,195.68點，創下5月3日來新高。晶片製造大廠三星電子和SK海力士分別漲3.7%和4.7%。外資大舉買超韓股5543億韓元。韓元漲0.52%，收在1,166.2兌一美元。 (時報資訊) #外資 也許您會感興趣 推薦閱讀 美中達成貿易協議 美股變動不大 07:532019/12/14 國際 美中達成局部協議 了解內容重點與貿易戰前景 14:092019/12/14 國際 美中協議 減關稅換農產採購 17:142019/12/14 財經 美中核天秤 隱真示假保談判優勢 04:092019/12/15 焦點新聞 大成鋼 美中協議助攻 04:092019/12/15 證券．權證 第二階段美中貿易談判 可能分次進行 07:122019/12/15 國際 美中有協議 沒信任 04:102019/12/16 時論廣場 美中達成貿易協議 萊特海澤：美對中出口將倍增 07:092019/12/16 國際 美中第1階段貿易協議 專家狠潑冷水：只能撐2個月 12:022019/12/16 財經 蔡英文賣的芒果乾有毒 04:102019/12/17 時論廣場 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 怕被台積電狠甩 三星急出2招救半導體事業 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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