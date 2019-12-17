虎尾科大校長覺文郁（左）及大林慈濟醫院院長賴寧生代表簽署合作備忘錄。（許素惠攝）

虎尾科大校長覺文郁（左）及大林慈濟醫院院長賴寧生完成合作備忘錄簽署。（許素惠攝）

虎尾科技大學17日和大林慈濟醫院簽署合作備忘錄，校方將針對醫院智慧醫療提供軟硬體建置協助，例如病人回診提醒、自動化護理排班系統等，讓醫務管理更人性化、醫療服務更有溫度。

虎尾科大校長覺文郁及大林慈濟醫院院長賴寧生代表簽約，虎尾科大副校長楊達立、主任秘書胡智熊、電算中心主任林易泉、研發長張銀祐、教務長駱正穎及學務長鄭仁杰等多位校內主管均參與此盛會。大林慈濟醫院則有賴寧生、副院長陳金城、醫務秘書林庭光及醫事、品管、藥學、資訊、總務、護理等單位主管。

大林慈濟醫院院長賴寧生回贈虎尾科大校長覺文郁（左）該院同仁種的米做成的爆米香。（許素惠攝）

虎尾科大校長覺文郁（左）送大林慈濟醫院院長賴寧生該校研發不用插電的檯燈。（許素惠攝）

覺文郁表示，該校教師對於智慧醫療跨界合作的AI議題都深感興趣，對於院方提出的合作議題，將深入討論，希望透過學界與醫界的跨領域合作，促進學術交流與醫療應用發展，開創更寬廣、更實用的研究議題，期待日後雙方具體合作的成果可以造福更多病人。

賴寧生指出，為了迎接智慧醫療時代的來臨，該院今年10月成立「智慧醫療創新中心」，積極與院內、院外專家、頂尖中心以及產業界合作，建立院校間、跨機構以及產學之交流合作平台，希望能提供數據，協助醫院經營管理、加強醫療核心能力與效率、提升醫療品質。

林庭光說，智慧醫療創新中心的目標為應用先進資訊技術與資訊整合，簡化流程，節省人工時間，以增加醫護人員照顧病患時間，提高品質人性化的醫療服務；醫院重新架構醫療服務的方式，以病人與使用者角度去思考，投入建置智慧化設備提升病人與使用者的滿意度等。

賴寧生表示，目前全球都在積極發展智慧醫療，醫療領域中有相當多的資料，如影像、大數據等，這些資料的運用，可以有助於流程改善、品質精進、進行預測、診斷，甚至可以發展新的服務項目，為病人提供更好的醫療品質。

虎尾科技大學17日和大林慈濟醫院簽署合作備忘錄，雙方與會人員合影留念。（許素惠攝）

(中時 )