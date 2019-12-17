人民銀行副行長范一飛17日出席一場活動時稱，金融科技發展已是全球共識和大勢所趨，人行堅持發展與監管兩手抓，推動金融科技發展，減少訊息不對稱，推動金融業變革。

綜合陸媒報導，范一飛在上海舉辦的第一屆銀行間市場金融科技大會上稱，在發展規劃方面，要強化金融科技戰略部署和前瞻布局，引領金融機構混合所有制、股權期權等方面的改革，推動金融與科技深度融合協調發展；在應用監管方面，堅持持牌經營、合法合規、權益保護為原則。

他表示，要做好科技賦能金融，建設完善金融體系，要做好自上而下的頂層設計；金融機構要以金融科技發展規劃發布為契機，結合自身發展實際和資源，將金融科技納入中長期戰略，明確主體責任，細化落實措施，以確保真正讓科技金融融合發展。

他稱，金融機構要堅持問題導向，找準金融科技的突破口，充分發揮科技成果能夠拓展金融服務。

(工商 )