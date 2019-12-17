台中首例採容積獎勵分回的社會住宅「南屯精科樂活好宅」，預計明年6月開放入住，「太平育賢社宅」預計明年4月底完工，台中市政府住宅發展工程處將採聯合受理，明年1/16至2/14開放民眾臨櫃或線上申請。中市府表示，除了台中州廳設立收件櫃檯外，南屯區公所、太平區公所也設置臨時性櫃檯，歡迎民眾多加利用。

住宅處指出，此次公告開放民眾申請的住宅單元共有490戶，位於南屯區文山三街的「南屯精科樂活好宅」，提供1房型120戶、2房型44戶、3房型26戶及74格汽車位、218格機車位。太平育賢社會住宅位於環中東路三段、育賢路口交叉口，設有1房型207戶、2房型70戶、3房型23戶及126輛汽車位、393輛機車位。

每戶均配備冷氣、廚具、瓦斯爐或電陶爐、衛浴設備、熱水器、曬衣架、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾、燈具及對講機（含緊急求助系統）等傢俱家電。

此外，租金經3家不動產估價師進行市場估價，第1年租金皆以市價5折出租。其中，「南屯精科樂活好宅」租金含管理費1房型為5,900～8,700元，2房型7,900～1.16萬元，3房型1.31萬～1.35萬元；「太平育賢好宅」租金含管理費1房型為5,100～5,500元，2房型1.08萬元，3房型1.62萬～1.66萬元。

住宅處表示，為讓民眾了解申請規定，住宅處將分別於12/27太平區太和宮廟程廣場、12/30南屯區春社里活動中心、109年1/14於太平區公所A棟3樓大禮堂及南屯區公所5樓演藝廳、2/2於新高、新光、新興里聯合活動中心及2/9日於南屯區精密園區勞工聯合服務中心B棟4樓簡報室等處，共舉辦6場受理申請說明會。

(工商 )