大陸著名企業家、聯想集團創始人柳傳志即將卸任聯想控股董事長職務。聯想控股將於18日港股收盤後正式發佈公告。與此同時，現聯想控股總裁、執行董事朱立南也將卸任。市場傳出，接任者將是現聯想控股高級副總裁兼首席財務官、執行董事寧旻。

新京報報導，今年75歲的柳傳志，於40歲時創立聯想。1994年2月14日，柳傳志帶領聯想在香港成功上市，當時聯想創辦剛滿10年，已經是當時最大的科技公司之一。2009年2月4日，楊元慶宣佈自己將辭去聯想集團董事長職務，改任CEO一職。最近幾年，柳傳志已很少插手公司的具體事務。聯想集團已由楊元慶全力掌管，聯想集團的重要股東聯想控股在名義上由柳傳志擔任董事長，但公司業務一直由總裁朱立南負責。

市場傳出，接任柳傳志的將是寧旻，他曾經長期擔任柳傳志的秘書、助理，今年50歲，也是目前聯想控股管理層中最年輕的一個。根據聯想控股發佈的2019年中期財務報告顯示，目前柳傳志、朱立南以及寧旻三人的個人持股比例分別為2.88％、2.03％和1.52％。這或也預示著寧旻的接班只是時間問題；至少他是最具競爭力的人選之一。

不過寧旻相當低調，外界對於其個人事跡所知不多。根據公開資料顯示，寧旻迄今為止不但是房地產業務融科智地的董事長，同時亦在聯想之星、聯想創投、君聯資本和弘毅投資這四大聯想系投資分支中均擔任董事或執行董事。

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