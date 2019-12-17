電影《返校》9月上映來，全臺票房已狂飆2.7億，榮登今年最賣座國片，更於第56屆金馬獎拿下5項大獎，因此下檔後在數位平臺間引發授權爭奪大戰。如今確定CATCHPLAY +影音平臺與中華電信攜手宣布，共同取得電影《返校》獨家數位版權，雙方將於2020年1月15日同步上架，讓CATCHPLAY+、中華電信MOD與Hami影音的用戶搶先看到。

《返校》在農曆新年前攻佔影視串流平臺，導演的徐漢強說：「《返校》除了票房的成功與電影所希望表達的涵義，更值得注意的是所有在電影中的細節，不論是場景、美術、燈光或是演員的表情，在在都值得觀眾細細品味，在影音平臺上就可以做到這點。」

此次攜手中華電信取得《返校》數位版權，CATCHPLAY執行長楊麗貞表示：「很榮幸與中華電信合作讓今年最強國片在我們的平臺獨家搶先上架，除了希望讓沒看過電影的觀眾一起透過影音平臺感受《返校》的震撼，更希望已經看過的觀眾再次品味《返校》的細緻。同時，《返校》能成為今年國片票房冠軍，亦代表觀眾對於多元類型與議題內容的接受度，提供觀眾擁有隨時隨地都能觀賞好作品的自由，是我們的榮幸。」

(中時 )