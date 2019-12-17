社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙建議，耶誕樹禁放臥室，一般耶誕樹為塑膠或金屬材質，放在臥室內代表虛情假意，只適宜擺放客廳。（社團法人台中市名門命理教育協會提供／盧金足台中傳真）

好事成雙，耶誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。（盧金足攝）

西洋耶誕節已成為受重視的歡樂節日，如同中國農曆新年也有一些禁忌，雖然信者恆信，不信者恆不信，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，耶誕樹禁放臥室，一般耶誕樹為塑膠或金屬材質，放在臥室內代表虛情假意，只適宜擺放客廳，此外，耶誕紅宜雙數，象徵好事成雙，紅色在風水學能招來喜氣、好運，擺放在大門口內或外玄關處，帶來鴻運當頭。

如何過個開心又開運耶誕節！楊登嵙建議民眾了解禁忌，避免踩到地雷招來壞運。

禁忌一：耶誕樹禁放臥室

一般耶誕樹都是塑膠或金屬材質製成，放在臥室內，代表虛情假意，只適宜擺放在客廳幾天。

禁忌二：耶誕樹要轉陽

耶誕樹要有紅色或金色飾帶、飾品轉陽，樹一般飾種植在戶外，如果移植到室內，一定要轉陽，不管是真的樹還是假的樹。

禁忌三：耶誕樹要擺放客廳大門內

耶誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，而且數量不宜過多，以一棵耶誕樹為主，裝飾燈及星星造型。

禁忌四：耶誕樹燈要暖色系

耶誕樹上裝飾燈要紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部白、藍等冷色系，冷色系代表著冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。

禁忌五：大門不可安置花圈

耶誕花圈一般是乾燥花或假花造型，有虛情假意、枯死寓意，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則無法遇到貴人，恐招來小人，尤其是安置在大門上。建議大門上耶誕布置，改用光亮的燈泡做耶誕花圈，若想利用耶誕花圈裝飾，可改掛在牆上，耶誕期間做為應景的布置，避免擺放超過半個月以上，一旦耶誕節慶結束快速整理、恢復原貌。

禁忌五：耶誕紅宜雙數

好事成雙，耶誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。

禁忌六：耶誕襪不可舊

耶誕襪是要用來裝禮物的，小朋友會在耶誕節前一天晚上，將襪子掛在床邊或床頭，等待第二天早上收禮。耶誕襪象徵著對禮物的期許，不要為了環保使用舊襪子，擺放穿過的臭襪子，耶誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。

禁忌七：耶誕襪不可透明

耶誕襪象徵著禮物和財富，因此不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，而且用紅色的最好。

禁忌八：床頭貼耶誕貼紙

耶誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多夢幻，容易不切實際。

禁忌九：大門出入口不可雜亂

大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒雜亂，貴人不來，沒有遠景，運勢阻滯，宜時時整理，順暢無阻。

禁忌十：不可說鬼、死

耶誕節如同農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，易招來厄運。

禁忌十一：忌穿全身黑衣

耶誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好運勢。

(中時 )