無黨籍台南市第五選區立委候選人陳致曉（左）批評對手林俊憲曾主張台灣企業與大陸華為公司合作進軍國際。（洪榮志攝）

針對蔡淑惠、陳致曉的指控，民進黨台南市第五選區立委候選人林俊憲反斥抹黑。（本報資料照片）

國民黨台南市第五選區立委候選人蔡淑惠及無黨籍候選人陳致曉17日分別批判民進黨候選人林俊憲，曾於2016年9月在立法院質詢時，力薦政府與大陸華為公司合作開拓新興市場，蔡還質疑林是否接受華為政治獻金？林俊憲反斥抹黑，還說他多次公開率先表態國防、國家禁用華爲，態度立場鮮明清楚。

蔡淑惠表示，主要以通訊與銷售智慧型手機的華為公司，獨佔全三分之一消費人口，與大陸官方有密不可分的關係，但去年底及今年初該公司陸續傳出涉及竊取美國等國家機密，相關人員被逮捕情事。不料，打著台獨旗幟的林俊憲，2016年9月在立院質詢台灣產業議題時，竟公開向行政院力薦華為，盼中華民國政府與華為合作，共同開發國際市場，做為台灣產業布局全球市場的可行性模式之一。這種政治立場全面翻轉的做法，不知林俊憲是否曾接受華為政治獻金？

蔡淑惠還強調，林俊憲曾是前台南市長、台獨大老張燦鍙的子弟兵，從參選台南市議員開始，政治立場即已明顯是台獨；他同時也是前行政院長賴清德子弟兵，賴清德曾公開表達自己親中愛台的政治意向，如今林俊憲為了自己利益，不惜與賴清德唱反調，公開親中賣台，打臉賴清德，呼籲台獨的朋友，不要再讓賣台的林俊憲及新潮流出賣台灣。

陳致曉也指出，在質詢稿中，林俊憲不僅讚許馬政府時期「產業搭橋會議」、「兩岸產業合作論壇」、「兩岸工業發展與合作論壇」，對台商帶來的經濟效益，更主張台灣企業和「危害台灣國安」的華為合作進軍國際，還指稱可藉此布局全球；甚至林俊憲還曾抱怨蔡政府執政，上述經貿合作中斷，造成台商在大陸的布局遭挫。

林俊憲則表示，他曾多次公開率先表態，要求國防、國家禁用華爲，態度立場鮮明清楚，對手如此誇張的抹黑，相信民眾完全不會買單。

林俊憲還認為，將競選過程專注在抹黑、打擊特定競爭對手的候選人，既無助於民主鞏固深化，也對社會長遠發展無益，奉勸有志參選從政的人，回歸「傾聽基層，爭取民意民心之途」才是正道。

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(中時 )