聯發科(MediaTek)在11月下旬率先發表 5G 系統單晶片(SoC)–天璣1000(Dimensity 1000)之，並且已超過 50 萬的安兔兔跑分技驚四座之後，5G 晶片之戰就煙硝味十足。高通(Qualcomm)隨後在 12 月初的 Snapdragon 技術高峰會中發表 Snapdragon 865、765、765G 三款 5G 晶片，雖然後發但卻先至，在網路上流傳的 GeekBench 跑分超越天璣 1000 後，根據安兔兔官方公布的最新跑分結果，在此這一方面，高通 Snapdragon 865 晶片的跑分結果也領先了天璣 1000，讓兩者之間的競爭再添話題。

根據聯發科在 11 月底發表會中公布的資訊，在參考手機中，天璣 1000 5G 晶片在安兔兔評測中取得了 511363 的總分。而根據稍早之前安兔兔官方公布的成績，高通 Snapdragon 865 處理器的跑分則是寫下了最高 568919 的分數(平均跑分則是約 544000 )，領先了天璣 1000 的成績。

聯發科天璣 1000 5G 晶片與高通 Snapdragon 865(右)的安兔兔跑分結果。(摘自ifanr、安兔兔)

基本上手機跑分的意義是指，在手機其他應用程式都關閉的情況下，運行某一款軟體來對手機的所有性能，如CPU、GPU、UX、RAM等進行測評，將性能測評結果通過一個數值表示出來。一般來說，最終結果的數值越高代表手機性能越強。而跑分軟體所評測的性能領域不盡相同，如 Geekbench 是一款專門評測處理器性能的軟體，安兔兔評測則是一款以整體手機性能為準的跑分軟體。

不過上述的跑分成績也難以代表這兩款晶片的最終表現，在加上目前搭載高通 Snapdrag 865 以及天璣 1000 晶片的手機，目前都還沒有正式推出(鎖定在 2020 年第一季)，最終到底手機在各領域的效能表現如何，得等手機到了消費者手中才會知道。

可做為參考的是，根據先前高通 Snapdragon 技術高峰會的內容，小米副董事長林斌指出，將會在 2020 年第一季推出首發搭載 Snapdragon 865 晶片的小米 Mi 10 手機；摩托羅拉(Motorola)總裁 Sergio Buniac 則是宣布重返旗艦手機市場，將會在 2020 年第一季推出搭載高通 Snapdragon 865 / 765 晶片的 5G 機種。而 Nokia 首席總監 Juho Sevikas 則是指出他們將會專注主流市場，預計在 2020 年推出搭載 Snapdragon 765 的智慧型手機；OPPO 副總裁吳強則是分享到，他們也預定在 2020 年第一季推出搭配 Snapdragon 865 晶片的旗艦手機，而很快在今年年底就會推出搭載 Snapdragon 765G 的 Reno 3 Pro 手機。目前聯發科 5G 晶片部分，消息不多但是 OPPO 方面已經確認 Reno 3 將會搭載天璣 1000L 5G 晶片，成為首發代表。

(中時電子報)