竹東鎮代理鎮長張順朋（右）將參與鎮長補選。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東鎮長羅吉祥涉違反選罷法被新竹地院判刑停職，本月2日主動辭職，縣選委會開會決議竹東鎮長補選25到27日受理候選人登記，明年2月22日舉行補選投票。目前除代理鎮長張順朋將參與補選外，鎮代會主席陳昌平也發布聲明宣布投入鎮長補選戰局。

張順朋表示，此次會參與竹東鎮長補選，主要是因為夫婿羅吉祥擔任竹東地區縣議員20餘年，對竹東鎮的進步與繁榮有種使命感，而縣長楊文科對竹東的發展十分重視，也規畫了多項建設，理應好好把縣府支持竹東的機會建設竹東，為延續羅吉祥對竹東鎮民的承諾，她義不容辭擔起這項任務。

「竹東鎮這次必須改變，必須不一樣！」陳昌平表示，他下定決心參與竹東鎮長補選，是想找回讓竹東鎮進步的力量，並在深思熟慮之後，決定扛起帶領竹東邁向更好的責任，他必須為竹東拚搏一場，

陳昌平說，竹東鎮有9萬7千多人口，他從2010年擔任代表近10年來，捍衛鄉親權益，傾聽鄉親的聲音，他相信這一路來從沒讓鄉親失望，他要讓竹東鎮成為一個幼有所長、壯有所用、老有所終的幸福城鎮。

(中時 )