內政部政次陳宗彥14日發言「票投小黨是浪費」，他出席民進黨總統參選人蔡英文的桃園競選總部活動時，還呼籲女性新住民投票時「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」引起外界痛批有違行政中立。

對此，陳宗彥已在臉書發文致歉，坦承作為政務官在說明政黨票時應更謹慎。但國民黨總統參選人韓國瑜批評，這顯示民進黨掌握權力後非常傲慢，民主社會是由人民投票決定誰來當總統，誰來當立委。前總統陳水扁更鎮批陳宗彦公然違背政治中立，並做了反民主的錯誤教育，要陳宗彥主動請辭，以正官箴！

對於這個事件，中時電子報發起網路投票，要徵詢網友對於這起事件的看法，而投票共有7989人參與，有7917人認為陳宗彥應下台負責，占總投票數的99.10%；僅有67人認為陳宗彥不需下台，占總投票數的0.84%；另外有5對此議題沒有意見。

投票結果明顯顯示，陳宗彥應為此事下台負責，以正視聽，所有行政機關都應嚴守行政中立的原則。

子弟兵教怎投廢票！ 賴清德低調：陳宗彥道過歉

(中時電子報)