市場研究機構IDC公布中國智能手機市場最新預測，指「5G已至」的概念將在整個行業持續推動下加速進入大眾視野，大陸國內5G手機快速覆蓋市場，2020年智能手機出貨量增長率料回歸正增長，年成長率預估將達0.7％。報告並稱，預估2020年，有超過20％的5G手機低於人民幣2千元的價位。

新浪財經報導，隨著大陸國內5G手機的初期滲透，以及匯率等外部宏觀因素影響，IDC預計，2020年大陸手機市場平均單價的年增率將超過10％。

而未來5G手機的價格戰亦會提前到來，長期平均單價將會處於持續下降的態勢。2020年也將成為未來5年內國內市場手機平均單價最高的年份。

雖然2019年開始推出的可摺疊螢幕手機引起市場關注，料將在未來為整體行業注入一定的活力，但受限於良品率、價格，以及相對有限的使用場景和人群，短期內摺疊螢幕手機仍舊會作為非常小眾的產品存在。IDC預計，2020年大陸國內市場摺疊螢幕手機的市場容量將少於40萬台。

(工商 )