國發會主委陳美伶今（17）日在「行政院第10次公共治理協調會報」表示，依據大量填寫表報資料、堆砌書面文字來打管考成績的舊思維，應徹底轉變，未來應在管考工作中導入簡化、創新、成果導向的績效管理思維。

國發會與水利署今天共同舉辦行政院第10次公共治理協調會報，由陳美伶主持，就「空間管理資訊在政府機關的應用」邀請中央與地方政府管考業務相關主管百餘人與會。

陳美伶強調，管考工作是提升政府執行力的關鍵，但管考作為也應與時俱進；過去常為人詬病的作法，如大量填寫表報資料、以堆砌書面文字來代表成績等思維，均應徹底轉變。

她期勉所有同仁，應在工作中導入簡化、創新、成果導向的績效管理思維，善用資訊科技，對多方蒐集的數據資料加以整合、分析與應用，進而提供有效的資訊，改善及提升決策品質。

陳美伶同時表示，為了善用資通訊技術以增進政府效能，國發會已參酌新加坡及愛沙尼亞等國家的經驗，提出服務型智慧政府計畫，以資料治理、一站式及智慧化服務為主要推動方向，期盼各部會共同配合努力，促使政府服務效率及品質大幅躍升。

(工商 )