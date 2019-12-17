蔡英文總統今天表示，下一個四年，她要用「五個增加」把長照2.0升級，這是過去政府做不到的事情，蔡英文都努力做了。「下一個四年，我還想要做得更多、做得更好，讓蔡英文繼續為台灣拚！」

明天是首場政見發表會，蔡英文今天在臉書表示，下一個四年，她要讓照顧更周全！

她說，執政三年多來，優先考慮的事情，就是台灣的未來。所以，我們推動長照2.0來照顧長輩，只要撥打1966長照服務專線，一通電話，馬上就有專人到府評估、提供服務。

下一個四年，她要用「五個增加」把長照2.0升級：包括增加「總經費」到每年600億元；增加「照顧家庭」；增加「服務項目」；增加「日照中心」；️增加每個區域的「平價住宿服務機構」。

未來，她還希望能夠整合長照、社福及醫療服務，朝向互助共生社區的願景邁進，讓社會安全網更全面、讓年輕人放心生養小孩，讓長輩可以得到更好的照顧！「下一個四年，我還想要做得更多、做得更好，讓蔡英文繼續為台灣拚！」

(中時 )