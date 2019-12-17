46歲「日劇女王」松嶋菜菜子入行29年，今(17日)傳出明年有意陪大女兒出國留學，為此還推掉不少戲劇邀約，可能暫時息影。對此，松嶋菜菜子的事務所稍早澄清，駁斥報導內容錯誤且毫無根據，對子虛烏有的傳聞十分困惑。

松嶋菜菜子過去以電視劇《魔女的條件》、《大和拜金女》、《家政婦女王》獲得廣大人氣，2001年松嶋菜菜子和合作因合作《麻辣教師GTO》的反町隆史結婚，育有兩個女兒，如今長女15歲、次女12歲，今《女性自身》報導，最近有劇組開出高價請松嶋菜菜子參加明年的新戲，但被拒絕，主因是明年要陪大女兒到英國留學。

報導中更指，松嶋菜菜子先前就非常重視英文教育，這次陪孩子留學，可能就會暫時息影，而反町隆史和小女兒會留在日本。對此，松嶋菜菜子事務所稍早正式否認，表示這是無根據的文章，之後不會再對此事受訪，且對虛假報導十分困惑，也感謝外界一直以來的支持。

(中時電子報)